Regjeringsadvokaten avviser Nesjar-krav

«Slik saken står er staten ikke innstilt på å avstå fra å gjøre ansvar gjeldende etter tvisteloven §32-11», skriv regjeringsadvokat Ingvill Meine Meinich i eit brev til arvingane, ifølgje Dagsavisen.

Arvingane etter arkitekten Erling Viksjø og kunstnaren Carl Nesjar har stemna staten for å hindre at fleire kunstverk på Y-blokka i regjeringskvartalet blir sikra og fjerna. Dei meiner arvingane òg har opphavsrett på kunsten, og ønskjer ei vurdering av opphavsrettane.

Samtidig har dei bede om å få sleppe å stå ansvarleg for dei økonomiske kostnadene ein mellombels stans i arbeidet vil medføre for staten, noko som regjeringsadvokaten no har sagt nei til.

