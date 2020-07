innenriks

– Avlidne er ein vaksen mann busett i Oslo. Ut frå førebelse undersøkingar er det ikkje mistanke om at avlidne er utsette for noko kriminelt, seier Anne Alræk Solem, leiar for seksjonen for drapsetterforsking, til Dagbladet.

Politiet fekk melding i 6.20-tida måndag av ein forbipasserande, som hadde observert ein mann som låg livlaus i vatnet ved utløpet av Akerselva ved Dronnings Eufemias gate i Bjørvika i Oslo.

(©NPK)