Delen uføretrygda held fram med å auke

I 2019 vart det 34.665 nye uføretrygda i Noreg, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I alt var det 364.005 ved utgangen av 2019, som utgjer 10,5 prosent av folket. For fem år sidan var delen 9,7 prosent, og delen har for det meste stige jamt dei siste åra.

Risikoen for å bli uføretrygda heng tett saman med utdanningsnivå. Medan berre 4,3 prosent som har høgare utdanning, er uføretrygda, får 21,8 prosent av dei som berre har grunnskule, uføretrygd.

Østfold har den høgaste delen av uføretrygda, med 15,2 prosent av innbyggjarane, medan Oslo har den lågaste, med 6,1 prosent.

Statistikken viser òg at innvandrarar i mindre grad enn folket elles blir uføretrygda. Blant innvandrarar frå EU/EØS-landa og USA, Canada, Australia og New Zealand er 2,6 prosent uføretrygda. Blant innvandrarar frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania elles og Europa elles er 8,1 prosent uføretrygda. For folket elles er delen 11,6 prosent.

