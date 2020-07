FN ber Noreg droppe krav og hente Moria-barn

innenriks

– Om Noreg held fast på kravet sitt om at dei andre landa skal hente alle flyktningane dei har forplikta seg til, før Noreg startar sin eigen prosess, vil ikkje Noreg hente dei første flyktningane sine før tidlegast neste år, seier Phillipe Leclerc, som er Hellas-representant for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), til Klassekampen.

Avtalen til regjeringspartia frå mai fastslår at Noreg skal hente sårbare barn og familiar frå leiren, føresett at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Det betyr at dei andre landa må hente ut sin del før Noreg tek imot nokon.

I alt har elleve land forplikta seg til å ta imot til saman 1.600 barn gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Tyskland, Luxembourg, Finland og Portugal har byrja å ta imot, medan fleire land har varsla at det vil ta lengre tid. I Frankrike vil 50 barn bli tekne imot i månaden fram til desember, og Leclerc ber Noreg leggje bort krava.

– Ingen andre land har stilt liknande premissar, og vi ber derfor Noreg om å bortfalle desse krava, seier han.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i justisdepartementet seier Noreg bidreg til å betre levekåra for flyktningar i Hellas, og viser til 600 millionar i EØS-middel til styrking av det greske asylsystemet og 395 millionar i ikkje-øyremerkt støtte til UNHCR.

