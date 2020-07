Fleire opplever problem med kortbetaling og Vipps

innenriks

Det stadfestar Nets' pressetalsmann Paul Rasmussen overfor Aftenposten.

– Det gjeld fleire tenester som krev kortbetaling. Vi er i gang med å undersøkje kva årsaka er og å finne ei løysing på problemet, seier han.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesarar mellom anna i butikkar over heile Norden og Baltikum og tilbyr ulike typar betalingsløysingar – både på nett og via mobil.

Betalingstenesta Vipps opplever òg problem på grunn av driftsforstyrringane hos Nets, stadfestar pressekontakt Hanne Kjærnes overfor avisa.

– Det er problem som rammar så å seie alle brukarar, bortsett frå vennebetalingar mellom to personar som har konto i DNB, seier Kjærnes.

Ho understrekar at nokre av tenestene byrjar å komme i gang igjen, men at dei fleste brukarar vil oppleve problem.

