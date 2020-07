Fleire trur bustadprisane vil stige

innenriks

– For første gong under korona er det no fleire som ventar auke enn fall i bustadprisane. Vi merkar eit radikalt stemningsskifte frå dei første månadene med koronakrise, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

I ei ny undersøking frå Opinion kjem det fram at 23 prosent av dei spurde trur at bustadprisane i Noreg vil auke den komande månaden, medan 45 prosent trur bustadprisane vil halde seg heilt uendra, og 19 prosent trur prisane vil falle.

I gjennomsnitt trudde berre 8 prosent på stiging i mars, april og mai, medan 51 prosent trudde på fall og 26 prosent trudde at prisane ville bli verande uendra.

Tal frå Eiendom Norge viser at det berre vart fall i bustadprisane i mars (–1,4 prosent), medan prisane steig med 0,5 prosent i april og 1,9 prosent i mai.

Tal bustadbyggjelaget Obos la fram onsdag, viser at prisane på bustadene deira steig med 0,2 prosent i juni, og fredag kjem Eiendom Norges bustadprisstatistikk for alle bustader.

Noregs Bank anslo 18. juni at bustadprisane vil stige med tre prosent i år, og litt meir neste år.

