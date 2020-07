Gebyret i nødnettsaka sett ned til 5 millionar kroner

innenriks

Kommunal- og moderniseringsdepartementet held fast på at Broadnet – som no har skifta namn til GlobalConnect – braut sentrale plikter i ekomregelverket og kravet om «forsvarleg sikkerheit». Men departementet meiner skadepotensialet var avgrensa.

Det opphavlege gebyret på 14 millionar kroner er etter klagebehandlinga til departementet redusert til 5 millionar kroner.

Vinteren 2017 vart det avdekt at IT-arbeidarar i India hadde tilgang til delar av det norske nødnettsystemet, som blir nytta av politiet, brannvesenet og helsevesenet under kriser og alvorlege hendingar. Motorola og underleverandøren Broadnet drifta nettet for det tidlegare Direktoratet for nødkommunikasjon.

Nkoms etterfølgjande tilsyn avdekte fleire manglar ved Broadnets tryggingsstyring. Nkom påla Broadnet å rette avvika og ila eit gebyr på omtrent 1 prosent av omsetninga til selskapet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) understrekar at det i denne saka var klare brot på sentrale plikter i ekomregelverket, noko som tilseier at det blir pålagt eit gebyr.

– Det er likevel verd å påpeike at det i denne saka ikkje skjedde utfall av ekomnett og -tenester, og at Broadnet tok umiddelbart grep i etterkant av hendinga for å sikre at noko liknande ikkje vil skje i framtida, seier ho.

(©NPK)