Hareide står fast på E18-krav for å støtte Fornebubanen – full klinsj med Oslo og Viken

Striden om samferdselsutbygginga vest for Oslo spissar seg til.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inngjekk onsdag kontraktar med dei som skal byggje den nye T-banen til Fornebu, ifølgje Dagsavisen. Dei hadde då bede samferdselsminister Knut Arild Hareide om ei avklaring innan tysdag kveld om støtta regjeringa har til prosjektet.

– Då det ikkje kom noko svar, ser vi på at vi har fått det vi treng for å gå vidare, seier Oslo-byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), til Dagsavisen.

Svaret kom likevel torsdag. I eit brev sendt til byrådet, som NTB har fått tilgang til, svarar Hareide at eit lokalt vedtak om ein lånegaranti til E18-utbygginga er ein føresetnad for at regjeringa kan støtte Fornebubanen.

– Det er no opp til lokale partar å stille ein nødvendig lånegaranti for E18-prosjektet, slik at dette kan realiserast. Staten står ved forpliktingane sine. Nøkkelen til å få realisert Fornebubanen ligg derfor no hos lokale styresmakter, skriv Hareide i brevet sitt.

