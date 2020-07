Mange er ikkje tilbake i barnehagen etter koronastenginga

innenriks

Anslaget er basert på ei undersøking blant PBL-medlemene. 1.000 barnehagar svara og oppgav totalt at dei mangla 456 born. Det tyder i underkant av 3.000 born nasjonalt, seier PBL-direktør Anne Lindboe til Dagbladet.

Tilsette som har svara på undersøkinga, seier at årsaka kan vere at foreldra er permitterte og dermed har meir tid til å vere heime med borna. Men det er òg ein del som trur foreldra er utrygge, mellom anna fordi det er andre familiemedlemer som er i risikogruppa for å bli alvorleg sjuke av koronaviruset.

Ifølgje PBL-undersøkinga oppgir 130 barnehagar at foreldre har sagt opp plassen, og Lindboe meiner mange gjer dette for å spare pengar.

– Ein høg del av dei som har rett til gratis kjernetid, bruker henne ikkje. Vi må bli flinkare til å informere om desse ordningane, seier Lindboe.

Både Lindboe og kunnskapsminister Guri Melby (V) er uroa og fryktar det er nokon av borna som har størst nytte av barnehagen, som ikkje er til stades.

– Vi veit at barnehagar har størst positiv effekt for dei ungane frå heimar med låg sosioøkonomisk status. No veit vi ikkje sikkert at det er desse borna som er heime, men det er i alle fall ein fare for at nokon av dei som treng det mest no, ikkje går i barnehagen, seier Melby.

(©NPK)