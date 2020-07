Raymond Johansen (Ap): Samarbeid med MDG er fornuftig

innenriks

– Vi bør i alle fall ikkje dytte MDG mot Høgre, svarar han i eit NRK-intervju på spørsmålet om Arbeidarpartiet bør opne for å regjere saman med Miljøpartiet Dei Grøne.

Han understrekar at det er gode moglegheiter for samarbeid med MDG.

– Om det er regjeringssamarbeid eller ikkje, det er ei anna skål. Men å finne konstruktive samarbeid, gjerne med avtalar, det er fornuftig, seier han.

Han åtvarar mot Senterpartiets angrep på miljøpartiet.

– Måten Sp snakkar om MDG på, for å ta fleire Frp-stemmer i distrikta, er ein ikkje tent med på sikt, meiner Johansen.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har uttala at partiet ikkje opnar for å danne regjering med MDG etter valet neste år, men at planen er å samarbeide med SV og Sp. Johansen leier eit byråd der Ap samarbeider med MDG og SV.

– Eg innser at det er annleis å samarbeide nasjonalt, der mellom anna olje- og gasspolitikken fører til ganske stor avstand. Men ein skal snakke respektfullt om kvarandre, og miljørørsla er ei kraftig kraft, ei av dei sterkaste internasjonale kreftene vi har. Der må sosialdemokratiet òg vere med, vi må òg vere ein del av miljørørsla, seier Johansen.

