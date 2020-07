Støre vil flytte makt frå Helsedirektoratet til regjeringa

innenriks

Makta til å stengje ned Noreg låg hos Helsedirektoratet gjennom smittevernlova. Helsedirektør Bjørn Guldvog bestemde seg likevel først for å stengje landet då han visste at han hadde støtte frå helseminister Bent Høie (H).

No vil Ap-leiar Jonas Gahr Støre endre lova slik at regjeringa skal ha styringa over slike avgjerder, og ikkje ein byråkrat, skriv VG.

– I framtida bør det vere slik at det er regjeringa, ikkje Helsedirektoratet, som må ha ansvaret og fronte når ein skal gjere så inngripande tiltak, som gjer at ein i realiteten stansar store delar av Noreg, seier Støre.

Han er dermed samd med direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet, som i helga òg sa til VG at ho meiner at eit slikt ansvar bør liggje hos regjeringa.

Statsminister Erna Solberg (H) forsvarte samtidig dagens modell.

– At vi gir Helsedirektoratet myndigheit i ein beredskapssituasjon er nettopp for å sikre at ein kan ta raske og nødvendige avgjerder. Men det er sjølvsagt slik at eit direktorat ikkje kan ta slike avgjerder utan å ha demokratisk støtte i kontakt med regjeringa, sa ho.

