Utval meiner politiet burde hatt bekymringssamtale med Manshaus

– Styresmaktene kunne, og dei burde nok òg, ha teke ein avklaringssamtale, ein bekymringssamtale, med Manshaus, sa utvalsleiar Anja Dalgaard-Nielsen då granskingsrapporten vart lagd fram onsdag.

– Men her er det viktig å få fram at ein slik samtale kan sende utviklinga til ein person i ulike retningar. Han kan medverke til å avbryte eit radikaliseringsforløp, men han kan òg medføre at radikaliseringa blir intensivert, angrepsintensjonen blir forsterka, og planlegginga blir meir skjult, sa ho vidare.