Dynamitt funne ved Grimstad destruert av bombegruppa

Bombegruppa til politiet frå Oslo kom til staden litt før klokka 1.30 natt til fredag, og etter å ha undersøkt funnet vart det konkludert med at det dreidde seg om mindre mengder med sivil dynamitt.

Agder politidistrikt opplyser at dynamitten er destruert og at sperringane på staden vart fjerna klokka 04.30.

– Det er ukjent korleis dynamitten har hamna på staden. Viss nokon har opplysningar om dette, så ta kontakt med politiet seier operasjonsleiar Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Han understrekar at det finst gode ordningar for destruering av sprengstoff viss ein skulle komme over slikt ved til dømes arv av bustad og dødsbu. Formo opplyser at politiet vil etterforske saka vidare.

Det var ein tilfeldig turgåar som oppdaga sprengstoffet og varsla politiet torsdag ettermiddag. Dynamitten låg i eit område like i nærleiken av ein populær badeplass.

