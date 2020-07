Elsparkesykkelfirmaet Ryde får løyve frå bergenspolitiet

innenriks

Politiet innvilga løyvet fredag, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Ryde må oppfylle tre vilkår før dei igjen kan utplassere elsparkesyklane som vart fjerna frå gatene onsdag. Dei får ikkje plassere dei på gravplassar, i parkar eller stader der det kan hindre allmenn ferdsel. Selskapet må sørgje for at dei ikkje blir parkerte på desse stadene, og dei må òg sørgje for å raskast mogleg samle inn elsparkesyklar som ikkje er i bruk.

Onsdag valde Bergen kommune å gå til sak mot Ryde etter at selskapet hadde utplassert elsparkesyklane sine i Bergens gater utan løyve. Trondheim kommune tapte eit liknande søksmål mot selskapet i mars. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) uttalte onsdag at han ønskjer strengare reglar for elsparkesyklar.

