Få kommunar bruker smittesporingsprogram

innenriks

Programmet Fiks blir drifta av KS, organisasjonen til kommunesektoren, og det er utvikla i samarbeid med KS, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI), skriv Aftenposten.

– Vi anslår at 50 kommunar snart vil ta dette i bruk. Men vi håpar på langt fleire, seier avdelingsdirektør for digitale fellestenester i KS, Astrid Øksenvåg.

Ein rapport Aftenposten har fått innsyn i, viser at det framleis er store manglar det norske smittesporingssystemet. Ein av dei største manglane er at så få kommunar har teke i bruk data for å drive smittejakt, og at det tek for lang tid før ny informasjon kjem fram.

Det er slik informasjon Fiks er meint å effektivisere innsamlinga av slik at styresmaktene raskt kan få oversikt og handle ut ifrå dette.

Allereie i mai tilrådde Helsedirektoratet og FHI at programmet måtte rullast ut i kommunane.

(©NPK)