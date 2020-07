FHI: Ein kan klemme sine næraste

innenriks

– Så lågt som smittetalet er no, tenkjer eg det er greitt å gi ein klem til nære venner, seier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

FHI presiserer samtidig overfor NTB at dei ikkje tilrår klemming med alle – ei heller med alle venner.

– Are Stuwitz Berg har ikkje sagt eller meint at det blir for opna klemming med alle venner. Han har sagt at ein kan klemme sine næraste, slik vi har understreka ei stund allereie, skriv FHIs medievakt i ein e-post til NTB.

Stuwitz Berg presiserer overfor VG at smittefaren aukar jo fleire venner ein klemmar, og han tilrår at ein ikkje introduserer mange nye inn i klemmegruppa.

TIL NTB understrekar FHI kor viktig det er å halde oppe vanlege tiltak ved å halde seg heime når ein er sjuk, praktisering av god handhygiene og å halde ein meters avstand.

(©NPK)