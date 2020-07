Forbrukartilsynet flyttar til Porsgrunn

innenriks

Forbrukartilsynet har inngått ein tiårsavtale om leige av lokale i Porselensvegen 32 frå 1. januar 2021.

Regjeringa bestemde rett over nyttår i fjor at forbrukarapparatet skulle omorganiserast, og at all klagebehandling skulle samlast hos Forbrukartilsynet. Samtidig vart det bestemt at tilsynet, med rundt 30 stillingar, skulle flyttast til Grenland.

– Vi er overtydde om at lokala er svært godt eigna til å dekkje behova det nye Forbrukartilsynet har, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet.

