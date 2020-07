innenriks

Det er særleg den låge verdien på eksporterte raffinerte petroleumsprodukt som trekkjer ned gjennomsnittet, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Også verdien av kjemiske produkt, metall og fisk var lågare enn same periode i fjor, men verdien av fiskeeksporten låg berre 2,3 prosent under same periode i 2019.

Samtidig har import til Noreg teke seg opp, etter at han fall kraftig i april. Dei siste fire vekene var importen 2,3 prosent høgare enn dei same vekene i fjor.

