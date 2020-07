Tang og tare slit langs Skagerrak-kysten

innenriks

Generelt har tilstanden for algesamfunna i området vore dårlegare dei siste fem åra enn i femårsperioden før, skriv Miljødirektoratet i ei pressemelding.

No viser resultata frå overvakingsprogrammet Økokyst, teikn til at utviklinga går i feil retning òg på ytre kystområde langs Skagerrak-kysten. Dette gjer at situasjonen kan vere meir alvorleg.

Tang og tare treng lys for å vekse. Klimaendringane fører til større nedbørsmengder og mildare vintrar, som fører til at fleire partiklar, meir fargestoff (humus) og næringsstoff frå landområda renn ut i fjorden.

I tillegg kan gradvis aukande sjøtemperatur skape ytterlegare problem for dei viktige økosystema.

