Medier24: Anders Opdahl er ny konsernsjef i Amedia

– Med han som konsernsjef føler vi oss trygge på at Amedias gode resultat dei siste åra blir vidareførte og vidareutvikla. Dette inneber framleis satsing på journalistikk og relevant og godt innhald. Samtidig skal Amedia-konsernet vere ein effektiv leverandør av fellestenester for lokale medium, seier styreleiar André Støylen i Amedia i ei pressemelding.

Opdahl er i dag konserndirektør i Amedia med regionansvar for mediehus, forbrukarmarknad og produktutvikling. Han har bakgrunn mellom anna som redaktør i Nordlys og regionredaktør i NRK i Nord-Noreg.

– Eg er svært audmjuk for den tilliten eg er gitt, og det Amedias mediehus representerer. Avisene våre speler ei heilt avgjerande rolle i samfunnsutviklinga, og oppdraget mitt er, saman med mange og dyktige medarbeidarar i heile landet, å sørgje for at den gode utviklinga vi har, også held fram i åra som kjem, seier Opdahl.

Are Stokstad varsla i mars at han går av. Han har vore konsernsjef sidan 2013 og var før dette konserndirektør i A-pressa/Amedia frå 2009.

