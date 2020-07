Medietilsynet: TV 2 har brote to av krava som allmennkringkastar – får avkorta kompensasjon

innenriks

Avtalen som tredde i kraft 1. januar 2019, gjer at kanalen kan få inntil 135 millionar kroner kvart år i fem år for å dekkje nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhald.

Sjølv om Medietilsynet meiner TV 2 har levert eit godt tilbod, betyr dei to brota at kompensasjonen for 2019 blir lågare.

– Sidan majoriteten av dei redaksjonelle medarbeidarane ved hovudredaksjonen i Bergen ikkje var på plass før 1. august 2019, har TV 2 brote ein del av lokaliseringskravet, stadfestar direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Storleiken uviss

Medietilsynet seier dei vil komme tilbake til kor stor reduksjonen i statsstøtta blir. TV 2-sjef Olav T. Sandnes seier dei har vore opne overfor styresmaktene om at det ville ta tid å gjere nødvendige tilpassingar for å oppfylle nokre av krava i avtalen.

– Eit avvik frå lokaliseringskravet i første del av perioden var uunngåeleg. Viss vi skulle unngått det, måtte vi ha utsett heile avtalen i eitt år, seier Sandnes til NTB.

TV 2 har i tillegg brote kravet om sendetid innan programkategorien religion og livssyn, men kravet ligg utanfor allmennkringkastingsoppdraget, og brotet gjeld derfor ikkje kompensasjonen, konkluderer Medietilsynets direktør Velsand.

– Her var det ei misforståing som gjorde at TV 2 det første halve året sende åtte minutt for lite kvar månad, men der vi retta oss umiddelbart etter Medietilsynets tolking av avtalen, seier Sandnes.

Får skryt trass brota

Trass brota får TV 2 likevel skryt frå Medietilsynet for å ha levert eit breitt og varierande programtilbod i 2019.

– Det er positivt at TV 2 har styrkt satsinga på eigenproduserte riksdekkjande nyheitsprogram som blir lagde utanfor Oslo, tilbyr eigne norskspråklege program både for barn og ungdom og investering i ny norsk film- og dramaproduksjon, seier Velsand.

Sjølv vel TV 2 å fokusere på dei positive tilbakemeldingane frå Medietilsynet og meiner dei no er i rute for å klare krava i avtalen i 2020.

– Eg vel heller å snu på det og seie at vi har overraska positivt med å innfri så grundig på alle dei andre punkta i avtalen. Dei påpeika brota gir ikkje bismak på det positive, heilskaplege inntrykket vi sit igjen med frå 2019, seier Sandes.

– Vi jobbar for å møte krava til kvar tid, det er òg fokuset vårt i 2020. Tilsette i TV 2 har gjort ein heilt fantastisk innsats i ei veldig krevjande tid så langt i år, seier TV 2-sjefen.

Klagar ikkje

Sandnes vil ikkje spekulere på kva for nokre økonomiske innskrenkningar avtalebrota vil føre til, men forsikrar om at det ikkje vil ha betyding for den vidare satsinga til TV 2 som allmennkringkastar.

– Rolla vår som allmennkringkastar handlar ikkje mest om økonomiske insentiv og kompensasjonen, men om kva vi ønskjer å vere og kva profil vi skal ha. Vi kjem ikkje til å klage på vedtaket, men tek det til etterretning, konkluderer Sandnes.

