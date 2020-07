Nordfjord sjukehus tilbake i normal drift

innenriks

Inntak av nye pasientar har vore stoppa ved sengeposten sidan vikarlegen testa positivt for viruset. Pasientane som låg inne, vart isolerte på einerom. I ei pressemelding opplyser Helse Førde at desse frå måndag er ute av isolasjon, og at dette er årsaka til at sengeposten no er open igjen for å ta imot pasientar.

I tillegg er dei ti tilsette som var i kontakt med den svenske legen, ferdige med karanteneperioden.

Etter at vikarlegen testa positivt for viruset 19. juni, vart koronavirus òg påvist hos éin pasient og ytterlegare éin tilsett.

– I tida etter utbrotet har vi drive grundig smittesporing blant dei som hadde vore i kontakt med dei tre som fekk påvist smitta. Fleire hundre testar er tekne, og det er ei glede å fortelje at alle til no har vore negative, seier administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde.

Han strekar under at det er trygt å komme som pasient til Nordfjord sjukehus.

(©NPK)