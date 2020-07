Forskarar: Neandertalergenar kan gi alvorleg covid-19

innenriks

Rundt 8 prosent av folket i Europa har noko i genane som kan gi dei problem dersom dei blir smitta av covid-19, melder NRK.

– Vi hadde venta å finne noko i genane som gjer at nokon blir mykje sjukare enn andre, seier forskar og lege Trine Folseraas ved Oslo universitetssjukehus til kanalen.

Forskargruppa har fått resultata av studien publisert i New England Journal of Medicine. Forskinga vart gjennomført på rekordtid, og ho har kravd utstrekt internasjonalt samarbeid.

Folseraas meiner det er viktig at andre forskarar no kan gripe tak i funna, som kanskje kan brukast til å føreseie kven som er ekstra utsette for å bli alvorleg sjuke.

