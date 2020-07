Helse Bergen har gjennomført tiltak etter cellegiftdødsfall

innenriks

– Eg vil ikkje gå inn på kva det er, men det eit tiltak i prosedyren rundt cellegiftbehandlinga, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til Bergensavisen.

Mannen som døydde måndag 29. juni, fekk ti gonger meir cellegift enn det han skulle ha. Dødsfallet blir undersøkt av politiet, Helsetilsynet og sjukehuset sjølv.

Påtaleansvarleg Sigurd Åsnes Granli ved seksjon for økonomi, miljø og arbeidsmarknadskriminalitet hos politiet seier til avisa at det er Helse Bergen som føretak som er mistenkt i saka, men at fleire enkeltpersonar òg kan få status som mistenkt ved eit seinare tidspunkt. Politiet prioriterer saka høgt, seier han.

