Oslo Børs enda svakt ned

innenriks

Det var mykje raudt på børsen tysdag, mellom anna sokk energisektoren med 0,03 prosent, medan sjømat og shipping begge fall med 0,51 prosent.

På lista over dei fem mest omsette selskapa var det berre Telenor som steig i verdi (1,40 prosent), medan Nel (-1,40), Equinor (-0,18), DNB (-1,76) og Yara International (-0,88) gjekk ned.

Aker BP fall frå start etter at dei i eit resultatvarsel opplyste at dei vil føre tilbake delar av nedskrivinga selskapet gjorde i første kvartal, men enda til slutt opp 0,95 prosent. Ifølgje E24 varsla selskapet at det dreier seg om ei tilbakeføring tilsvarande mellom 940 millionar og 1,4 milliardar kroner.

Ved 17-tida tysdag låg prisen på eit fat nordsjøolje på 43,14 dollar, som er ein opp 0,16 prosent.

Raude tal var det òg blant dei tonegivande europeiske aksjeindeksane. DAX 30 i Frankfurt fall 1,12 prosent, medan FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris sokk 1,60 og 0,90 prosent.

(©NPK)