Raja justerer i kompensasjonsordninga for medium

– Vi har lytta til innspel frå bransjen og valt å justere to punkt i forskrifta for å sikre at vi oppnår formålet med ordninga, seier han i ei pressemelding.

Medieorganisasjonar har spelt inn at den foreslåtte avkortingsmetoden kunne slå uheldig ut for dei minste media med små redaksjonar. Derfor er denne metoden endra for medium som har permittert journalistar i perioden 15. mai til 30. juni, og innsparinga frå eventuelle permisjonar i denne perioden skal trekkjast frå utrekna kompensasjon.

Avgjerda som skildrar ein mekanisme for å unngå overkompensasjon, er òg endra. Endringa inneber at medium som ikkje har samanliknbare tal for same periode siste rekneskapsår, som følgje av finansiell eller operasjonell restrukturering, kan nytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til samanlikning av driftsresultat.

Medietilsynet skal forvalte ordninga og vil opne for søknader 4. august. Torsdag 13. august er siste frist for å søkje kompensasjon. Ordninga er godkjend av Esa.

I ei pressemelding seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet at ho er nøgd med at ordninga er på plass.

