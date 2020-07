Utgreiing av homoterapi-forbod lèt vente på seg

innenriks

– Konverteringsterapi, og eit eventuelt forbod mot dette, reiser mange og vanskelege juridiske problemstillingar. Det er få land som har eigne forbod mot dette, og det er derfor få stader å hente erfaringar frå, skriv Raja i eit svar til Stortinget.

Arbeidarpartiets Anette Trettebergstuen peikar på at regjeringa tidlegare har sagt at utgreiinga skulle vere ferdig tidleg i vår.

– Kva skjer? lyder det korte spørsmålet hennar til statsråden.

– Til liks med mykje anna arbeid som går føre seg, har covid-19 dessverre ført til forseinkingar òg i dette arbeidet. På det noverande tidspunktet er det derfor vanskeleg å anslå når utgreiingsarbeidet kan ferdigstillast, svarer Raja.

Konverteringsterapi, eller homoterapi, har som mål å endre den seksuelle orienteringa til menneske og er knytt til nokre religiøse miljø.

Ap og MDG foreslo i fjor haust eit forbod mot praksisen, men fekk ikkje fleirtal på Stortinget. I staden vart regjeringa beden om å greie ut saka.

– Det personlege og politiske synet mitt er at religionsfridommen ikkje bør gi rett til å påføre andre skam og skuldkjensle, og at fridommen til den enkelte ikkje kan avgrensast av den religiøse moralen til andre. Det er likevel lettare å fordømme dette frå ein personleg og politisk ståstad. Det er dermed ikkje einstydande med at det er enkelt å forby alle slike handlingar, skriv Raja.

