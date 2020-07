Byevêr over heile landet dei neste dagane

innenriks

– Det er lågtrykk som pregar landet vårt no. Det er fleire lågtrykk som går rundt og rundt og flyttar på seg, så det er ikkje så lett å skildre vêret for dei neste dagane, seier vakthavande meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

I Nord-Noreg er det førebels størst sjanse for nedbør i Finnmark dei komande dagane, særleg i austre delar, medan det i helga blir periodar med regn i heile landsdelen.

– Det blir mest i Finnmark, men det blir ikkje superfint vêr i resten av landsdelen heller, seier Andersen.

Byer over heile landet

I Midt-Noreg og på Vestlandet er det pålandsvind og byer det går i, også dei næraste dagane, med nokre færre byer mot Rogaland. Dette kan betre seg noko fredag, men stort sett held vêret seg som no også i helga.

Austlandet slepp lettare unna dei komande dagane med periodar med sol og berre enkelte ettermiddagsbyer. Laurdag er det meir uvisst. Då blir det periodar med regnbyer i heile Sør-Noreg, men kvar og kor mykje er vanskeleg å føreseie. Det kan dessutan bli torebyer austanfjells laurdag.

Best langs Sørlandskysten

Byevêr tyder likevel at det òg blir periodar med sol, understrekar meteorologen.

– Det er skiftande, men det vil ikkje vere regn 24 timar i døgnet. Det er opphald innimellom. Vi må berre nyte desse periodane, seier ho.

Sørlandet ligg truleg an til få det beste sommarvêret denne veka, og både her og på Austlandet kan temperaturane kome opp i 20 grader.

– Ein må vere førebudd på regnbyer same kvar ein er, men det ser ut til at det er størst sjanse for å sleppe unna på Sørlandet, seier Andersen.

Søndag kan det òg bli noko lettare vêr på Austlandet.

Truleg inga betring neste veke

Kor lenge det ustabile vêret held seg, er uvisst. Meteorologane håpa at eit høgtrykk sørfrå skulle kome inn over Noreg neste veke, men det ser førebels dårleg ut.

– Sånn som det ser ut no, verkar det ikkje som at det kjem ordentleg oppover. Det er uvisst når finvêret eventuelt kjem tilbake, seier Andersen.

