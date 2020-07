Helsedirektoratet ber kommunane lage planar for kontakt med innbyggjarane sine

innenriks

Dersom det oppstår lokale utbrot, må kommunikasjon med folket på staden forsterkast. Informasjon om at det er auke i lokal smitte, og kva kvar enkelt skal gjere, bør vere tilgjengeleg i alle kanalar, skriv Helsedirektoratet.

Direktoratet viser til ei handbok som er laga av Folkehelseinstituttet og distribuert til kommunelegane. Der finst instruksar for korleis eit lokalt koronautbrot skal handterast. Kontakt med innbyggjarane er ein sentral del av dette arbeidet.

– Kommunelegen bør samarbeide nær med kommunikasjonsrådgivarane til kommunen, slik at folket på staden veit at no er det ein smittesituasjon. Innbyggjarane må få opplysningar om kva dei kan gjere for å avgrense smitten, seier kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Trine Melgård.

Ho oppmodar kommunane òg om å ha planar om korleis dei skal halde kontakten med frivillige organisasjonar, trussamfunn og andre ressursar i lokalsamfunnet.

