Kajakkvelt i Sørfjorden utanfor Bergen – to personar henta opp

innenriks

Klokka 12.44 melde Hovudredningssentralen på Twitter at brannbåten var framme og stadfesta at dei to kajakkpadlarane var oppe av vatnet. Dei låg i vatnet i omkring 15 minutt og er etter forholda i god form.

Fritidsbåten som plukka dei opp, var då på veg til kai i Arna. Der skal dei møtast av helsepersonell.

– Ein meldar som bur på Osterøy, observerte to kajakkar som velta, og folk i sjøen. Seinare vart det observert ein fritidsbåt som plukka opp dei to, seier operasjonsleiaren i politiet Eivind Hellesund til NTB.

Nødetatane fekk melding 12.12, og rykte ut med brannbåt, luftambulanse med dykkarar, og fleire politipatruljar.

(©NPK)