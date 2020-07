Noreg frigir to milliardar kroner til internasjonal utvikling av koronavaksine

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv. Utskrivinga av ein såkalla vaksineobligasjon gjer at den internasjonale vaksinealliansen Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi) får tilgang til heile summen med ein gong.

Planen var eigentleg at Noreg skulle gi 200 millionar årleg over ein periode på ti år til forsking på koronavaksine.

– Obligasjonen konverterer ei forplikting over ti år og gjer kontantane tilgjengeleg i dag. Det er ein mekanisme som gjer at vi kan investere no og ikkje over tid, seier nestleiar i Cepi Fredrik Kristensen til avisa.

Cepi vart lansert i Davos i 2017 av Noreg, India, Tyskland, Japan, Bill & Melinda Gates Foundation, britiske Wellcome Trust og Verdens Økonomiske Forum. Målet er å utvikle og vere førebudd på å ta i bruk nye vaksinar for å kunne førebyggje framtidige epidemiar.

Obligasjonen vil bli utskriven av International Finance Facility for Immunization (IFFIm) i samarbeid med Verdsbanken og vaksinealliansen Gavi.

– Det trengst 18–19 milliardar dollar for å sikre to milliardar vaksinedosar raskt. For kvar månad som går tapar verda over 350 milliardar dollar – så det er ei fornuftig investering sjølv om det er mykje pengar, seier Kristensen.

