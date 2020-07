Oppsagd varslar tek Fretex-sak til Strasbourg

innenriks

Monsen og tre andre leiarar i Fretex Aust-Noreg varsla i september 2016 om kritikkverdig behandling av ein butikkjedesjef i Fretex Noreg.

Etter ei omorganisering vart Monsens jobb borte, og han vart tilbydd ei anna stilling. Monsen meinte han vart straffa fordi han varsla mot leiinga og gjekk til søksmål. Dette har ført til tap i både tingretten og lagmannsretten.

No vil Monsen prøve saka i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike, skriv Dagen.

– Dette handlar om ytringsfridom. staten vil at du skal varsle, men dersom du gjer det, blir du så utruleg hardt straffa. Alle skjønner jo at denne dommen vil gjere at fleire vil vegre seg mot å varsle, seier Monsen til avisa.

Det er likevel lettare sagt enn gjort å få opp ei sak i EMD. Av 104 saker knytte til Noreg som vart klaga inn i 2019, vart heile 99 avviste, ifølgje nettsidene til domstolen.

Fretex avviser at dei har utsett Monsen for ei gjengjelding. Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo seier til Dagen at bedrifta oppmodar tilsette til å varsle.

– Samtidig er ikkje eit varsel det same som ein konklusjon, legg ho til.

