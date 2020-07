Over 2.500 personar tvangsreturnert frå Noreg i første halvår

innenriks

1.478 av desse vart returnerte som følgje av den nye bortvisingsforskrifta som tok til å gjelde 16. mars, viser ferske tal frå Politiets utlendingseining.

Det har hittil i år vore ein 23 prosents auke i talet på returar totalt samanlikna med fjoråret. Dette er ein auke knytt til smittevernomsyn. Samtidig har færre personar vorte returnerte etter avslag om asyl og etter Dublin-forordninga. Bakgrunnen for dette er særleg innreiserestriksjonar i ei rekkje land og kansellerte flygingar.

– Returarbeidet har vore svært krevjande etter utbrotet av koronapandemien, og vi reknar med at det vil vere det òg framover, fortel fungerande PU-sjef Marianne Jakobsen.

– Vi ser at fleire land lettar på restriksjonar og at enkelte ruteflygingar har starta opp igjen. Vi vurderer derfor fortløpande moglegheitene for å ta opp att det ordinære returarbeidet vårt, legg ho til.

Som følgje av pandemien har politiet ikkje gjennomført uttransporteringar med følgje sidan byrjinga av mars, men returar utan leiar føregår til enkelte destinasjonar der dette er mogleg.

(©NPK)