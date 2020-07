80 prosent færre passasjerar ved Avinor-flyplassar i juni

innenriks

– Juni er tradisjonelt den månaden i året vi har flest passasjerar, men på grunn av koronasituasjonen ser vi at heile åtte av ti flypassasjerar no er borte frå Avinor-lufthamnene, seier senior kommunikasjonsrådgivar Nora Hoberg Prestaasen i Avinor i ei pressemelding.

Tala for juni viser at utanlandstrafikken har stupt med 96 prosent samanlikna med same månad i 2019.

– Trass i nedgangen ser vi ei lita antydning til at passasjertala tek seg noko opp, spesielt på innland, der auken er på 12,4 prosent frå mai i år, seier Prestaasen.

Talet på flygingar er òg stigande samanlikna med mai 2020, sidan fleire flyselskap har gjenopna ein del ruter den siste tida.

