Buffé-forbodet blir oppheva frå 15. juli

Ho meiner at opphevinga av forbodet vil gjere det enklare for hotella, som no kan tilby gjestene sine fleire valmoglegheiter.

– Eg trur folk kjem til å vere fornøgde med at endå meir av normaliteten kjem tilbake igjen. No er vi inne i ein sesong der folk er på ferie med dei gledene og goda det inneber, seier ho til avisa.

Ho strekar under at styresmaktene støttar seg til faglege råd og at Helsedirektoratet skal utarbeide nærare retningslinjer.

Opphevinga av forbodet blir teke positivt imot av NHO Reiseliv.

– Både hotell og catering har etterlyst dette, seier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Også bransjeaktørane er glade for endringa.

– Dette er veldig gode nyheiter, dette visste eg ikkje, seier Per Morten Hektoen til NTB.

Han er ein av eigarane i det familiedrivne Savalen hotell og Spa i Østerdalen.

