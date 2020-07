Første smittetilfelle i Tromsø sidan 17. mai

innenriks

På ein pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø at smitten vart påvist onsdag etter at vedkomande kom heim frå ein tur på Austlandet laurdag.

I perioden før symptom braut ut, hadde den tilsette ei vakt i heimetenesta på bu- og servicesenteret Heracleum i Tromsø sentrum. Fem tilsette og sju bebuarar ved senteret er sette i karantene. Den tilsette er ein ung person, som no er isolert i eigen heim. Ein går ut frå at vedkomande vart smitta på Austlandet.

– Vidare kartlegging vil tilseie kor mange som må vere i karantene. Alle tilsette og bebuarar vil bli testa, sa Brattland på pressekonferansen.

Smittetilfellet er det første i Tromsø på nesten to månader, og smittevernlegen oppmoda til god hygiene og til at folk held fram med å ta forholdsreglar.

Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelsen (Ap) meiner at smittetilfellet viser at Tromsø ikkje er verna for smitte.

– Dette viser at vi ikkje kan senke guarden, sa han.

