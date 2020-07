Krekar-medtiltalte i Storbritannia får følgje saka via videolink

innenriks

Då det første møtet i ankesaka mot mulla Krekar og fem andre byrja, var det berre Krekar som hadde høve til å følgje møtet. Han deltok gjennom videolink frå fengselet han sit i på Sardinia. Dermed vart saka utsett i ei veke. No er situasjonen betre for nokre av dei fem medtiltalte, som skal ha delteke i terrornettverket Rawti Shax, med Krekar som leier.

Det lokale mediet Südtirol News skriv at dei tre tiltalte som er i Storbritannia no skal få følgje saka via videolink, på same måte som Krekar.

Solveig Høgtun, som representerer den 46 år gamle norskirakaren busett i Drammen, fortel til NTB at så vidt ho veit, har klienten hennar ikkje fått tilbod om å følgje saka via videolink og heller ikkje fått visum til Italia. Likevel trur ho saka mot resten av dei tiltalte vil gå føre seg som oppsett fredag.

Det er ikkje kjent korleis den siste tiltalte, som er ein norskirakar i 40-åra busett i Østfold, skal følgje saka.

