innenriks

Ordreinntaket i andre kvartal var på 3,3 milliardar kroner. På same tid i fjor var ordreinngangen 0,7 milliardar kroner. Per 30. juni i år var dermed ordrereserven på om lag 9 milliardar kroner, same nivå som for eitt år sidan.

Inntektene i andre kvartal var 1,5 milliardar kroner, medan brutto driftsresultat var 175 millionar kroner. Selskapet reknar no med at inntektene for 2020 vil utgjere 7,5 milliardar kroner.

