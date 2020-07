Mann dømd til tre og eit halvt års fengsel for 28 år med konemishandling

innenriks

Det skriv Stavanger Aftenblad.

Den 55 år gamle mannen er dømd for grov mishandling i nære relasjonar, og ein einstemmig rett finn det bevist utover alle rimeleg tvil at tiltalte mishandla kona i 28 år.

Ein del av valden skjedde fordi kona ikkje ønskte å ha sex med tiltalte. Ho gav til slutt etter for å unngå å bli slått, skriv avisa. 55-åringen vart likevel ikkje tiltalt for valdtekt, då det ikkje kan bevisast at han faktisk trua eller tvinga seg til seksuell omgang.

I tillegg blir mannen dømd for å ha mishandla to av døtrene sine så lenge dei har levd. Han blir òg dømd til å betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til kona si.

Den fysiske mishandlinga opphøyrde i juni 2019, då kvinna oppsøkte politiet og tok inn på krisesenter. Tiltalte vart arrestert to månader seinare.

Mannen nektar straffskuld, men erkjenner å ha slått kona si éin gong i samband med eit uhell, ifølgje han sjølv.

