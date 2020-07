Tidlegare brigadesjef og oberst Arne Pran er død

innenriks

Pran døydde måndag, melder Forsvarets Forum.

– Det er med sorg eg har fått meldinga om Arne Prans bortgang. Pran vil bli hugsa lenge i Forsvaret for ansvarskjensla si og for handteringa si av Vassdalen-ulykka, uttaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Pran, som vart fødd i Bergen, gjekk befalsskulen for infanteriet i Sør-Noreg i 1957, Krigsskolen i 1960, Hærens stabsskole i 1972 og Forsvarets høgskole i 1984.

Kritisk blikk på Forsvaret

Mellom 1979 og 1983 var Pran sjef for Krigsskolen. Pran såg ifølgje Forsvarets Forum med eit kritisk blikk på den autoritære leiarstilen som prega Forsvaret på slutten av 50-talet.

– Det er det beste rådet eg kan gi; få litt erfaring og vit kvar menneska dine kjem frå. Det er ei heilt fair sak å snakke med folk, spørje åssen dei har hatt det, sa Pran i eit intervju på Forsvarets nettsider i 2018.

Då skredet i Vassdalen i Narvik kommune gjekk 5. mars 1986, var Pran brigadesjef i Nord-Noreg. 16 soldatar omkom i skredet. Troppen hadde vore i området frå same morgon som ledd i Nato-øvinga Anchor Express. To timar tidlegare var det sendt ut åtvaring, men denne vart ikkje gitt vidare til ingeniørsoldatane i det skredfarlege området, og Forsvaret måtte tole mykje kritikk.

Tok ansvar som leiar

Pran gjorde noko som var temmeleg unikt den gongen ved å stå fram og ta ansvar som leiar, ifølgje Espen Eidum, som har skrive boka «Vassdalen 1986».

– På sett og vis fungerte han som ein lynavleiar for Forsvaret i Vassdalen-ulykka. Han tok eit ansvar som ingen andre ville eller våga å ta. For det fortener han all respekt og honnør, seier Eidum til Forsvarets Forum.

Etter karrieren i Forsvaret var Pran mellom anna styremedlem i Flyktninghjelpen og deltok i anna humanitært arbeid. Han vart utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs orden i 2016.

