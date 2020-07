14 infeksjonar frå badebakteriar i juni

innenriks

Når temperaturane aukar, blomstrar det òg opp med vibrio- og shewanellabakteriar langs kysten av Noreg. Bakteriane kan infisere opne sår, og i verste fall kan det ende med blodforgifting og amputasjon.

I Noreg vart det for alvor søkjelys på bakteriane under knallsommaren i 2018, og frå og med i fjor blir infeksjonane registrerte i det nasjonale sjukdomsregisteret MSIS.

I juni i år vart det registrert sju vibrioinfeksjonar og sju shewanellainfeksjonar, medan det er registrert høvesvis 17 og 12 tilfelle totalt i år.

Blåskjel blir undersøkt

No startar Havforskingsinstituttet òg ei kartlegging av vibriobakteriar i samband med den faste blåskjelovervakinga som blir gjort for Mattilsynet.

– Dei siste åra har vi hatt veldig varme somrar, og i 2018 og 2019 hadde vi nokre alvorlege infeksjonstilfelle blant folk som bada med opne sår. No ønskjer vi å sjå nærare på bakteriane som er i vatnet på sommaren, seier havforskar Cecilie Smith Svanevik i Havforskingsinstituttet til NTB.

Vibriobakterien har vorte undersøkt tidlegare i Noreg, men då først og fremst i månadene når det er kaldare. Ved å teste blåskjel vil forskarane få prøver frå heile kysten mellom Grimstad og Tromsø gjennom sommaren.

Kan føre til amputasjon

Forskarane er spesielt interesserte i kva typar bakteriar dei oppdagar. Det finst nemleg 140 ulike artar av vibriobakterien, og blant dei er det 12 som gir sjukdom hos menneske.

– Det gjeld mellom anna ein variant som gir kolera, medan andre variantar gir diaré. Den typen vi er mest bekymra for, er kjøttetande og kan gi underhudsinfeksjonar og blodblemmer. Den einaste behandlinga er ofte amputasjon fordi sjukdomsforløpet går så fort, seier Svanevik.

Lenger sør i Europa har det dukka opp stadig fleire antibiotikaresistente vibriobakteriar dei siste åra.

– Ein fersk studie vi har gjort i Noreg, viser at få av bakteriane hadde gena som skal til for å gi alvorleg sjukdom og at det var lite antibiotikaresistens. Men vi veit òg at det har vore meir utfordringar med dette i varmare strøk. No ønskjer vi meir kunnskap om korleis det ser ut i Noreg når vatnet blir varmare, seier havforskaren.

I dag er den einaste overvakinga for risikoen for vibriobakteriar laga av det europeiske smittevernsenteret, men han baserer seg berre på vasstemperaturar.

– Kontakt lege

For å verne mot shewanella- og vibriobakteriar rår Folkehelseinstituttet frå å bade med opne sår, med mindre dei blir dekte til med heildekkjande, vasstett plaster.

Folk med immunsvikt, eldre og personar med leversjukdom er spesielt utsette for infeksjonar.

«Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn», heiter det i råda frå FHI.

I fjor fekk 49 personar påvist infeksjon frå vibriobakteriar, medan det vart påvist shewanellainfeksjon hos 23 personar. Under den varme sommaren i 2018 vart sju personar alvorleg sjuke med sårinfeksjonar etter bading i sjøvatn. I tillegg vart det rapportert om ei rekkje mildare tilfelle.

