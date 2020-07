Babyar og eldre oftast feilmedisinerte

innenriks

Haukeland universitetssjukehus er under etterforsking etter at ein mann i 50-åra døydde etter å ha fått ein for høg dose med cellegift. Pasienten fekk ti gonger meir cellegift enn han skulle ha. Dødsfallet blir undersøkt av politiet, Helsetilsynet og sjukehuset sjølv.

Det er likevel ikkje sjeldan at feilmedisinering finst ved norske sjukehus. Stipendiat Alma Mulac ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo har undersøkt hendingar i meldesystemet for behandlingsfeil ved sjukehusa gjennom ein gitt periode.

Fem per dag

Ho fann at det vart rapportert inn nesten 3.500 tilfelle av feilmedisinering i 2016 og 2017. Det svarer til bortimot fem tilfelle per dag, skriv nettavisa Titan ved Universitetet i Oslo.

– Av desse mista 27 personar livet etter feilmedisinering. Vi kan likevel ikkje seie sikkert at det var medisineringa som var dødsårsaka i alle tilfella, sidan nokre av pasientane var kritisk og akutt sjuke, seier Mulac.

I tillegg fekk 177 personar alvorlege skadar som kravde kirurgi, intensivbehandling, forlengde sjukehusopphald eller permanente skadar, ifølgje stipendiaten.

Dei eldste og dei yngste

To grupper peikar seg ut som mest utsett: Pasientar over 65 år og barn i det første leveåret sitt. Dei eldre pasientane er sårbare fordi dei ofte brukar fleire medikament enn andre. Babyar fordi medisinane til så unge pasientar må tilpassast kroppsvekta til det enkelte barnet, noko som gir auka risiko for feil.

Blodfortynnande medisinar er behandlinga der det oftast går gale, og feilmedisinering skjer ofte i samband med kirurgiske inngrep. Pasientar som skulle hatt blodfortynnande, fekk det ikkje, medisineringa starta opp for seint eller vart avslutta for tidleg. Andre fekk for høge dosar, eller dei skulle ikkje hatt blodfortynnande, skreiv Norsk pasientskadeerstatning i ein gjennomgang av feilbehandlingssaker for tre år sidan.

Antibiotika og medikament som verkar på nervesystemet, er andre legemiddel som oftast blir brukte feil. Saman utgjer dei tre medisintypane 60 prosent av alle medhaldsakene hos NPE.

To-steg-kontroll

Samanlikna med andre land skjer feilen ved norske sjukehus oftare i utdelingsfasen. Stipendiat Mulac viser til at mange andre land har eigne farmasøytar på sjukehusa som kontrollerer bestilling og utdeling, på same vis som to-stegs-kontrollen ein møter på eit vanleg apotek. Ho meiner ei slik ordning ville føre til færre tilfelle her i landet.

Dessutan tek ho til orde for ei ordning der legemiddel og pasient får kvar sin strekkode som høyrer saman, såkalla lukka legemiddelsløyfe. Ved å skanne armbandet til pasienten, kan ein sikre at utdeling av medisinen blir riktig.

Meldesystemet for spesialisthelsetenesta vart lagt ned i i fjor. Det finst framleis regionale og lokale meldeordningar, og alvorlege hendingar skal rapporterast til Statens helsetilsyn og Statens undersøkingskommisjon.

