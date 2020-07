Flat avslutning på veka på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett på den siste børsdagen i veka vart endå ein gong hydrogenselskapet Nel, som enda ned 2,08 prosent. Nest mest omsett vart oppdrettsselskapet Mowi (-2,14 prosent), framfor dei tre tungvektarane Equinor (+0,18 prosent), DNB (+1,73), og Yara (+1,33 prosent), som alle enda veka i pluss.

Dagens taparar på Oslo Børs vart MPC Container Ships og Siem Offshore, som fekk ein nedgang på høvesvis -21,09 prosent og -14,14 prosent.

Også Europris fall etter å ha levert resultatet sitt for andre kvartal fredag. Billigkjeda kunne vise til rekordomsetning under koronakrisa med ein auke på litt under 500 millionar kroner til 2,21 milliardar kroner, skriv E24. Ved stengjetid var Europris-aksjen ned 7,07 prosent.

Dagens vinnarar vart spelselskapet River iGaming (+12,73 prosent) og Protector Forsikring (+11 prosent).

Ved stengjetid fredag kosta eitt fat nordsjøolje 42,58 dollar, ein oppgang på 0,61 prosent frå Oslo Børs opna klokka 9.

Den flate fredagen på hovudindeksen kjem etter ein negativ slutt på børsveka i Asia og ein blanda dag i USA torsdag. Ved børsslutt i Japan var Nikkei-indeksen ned 1,06 prosent, medan Topix-indeksen stengde ned 1,42 prosent. Det skjer etter ein ny topp i talet på koronasmittetilfelle i den japanske hovudstaden Tokyo med 243 nye tilfelle. For første gong på fleire dagar var det òg nedgang på dei kinesiske børsane.

På dei toneangivande europeiske aksjeindeksane var DAX 30 i Frankfurt opp 0,76 prosent, FTSE 100 i London opp,69 prosent, medan CAC 40 i Paris var opp 0,69 prosent like etter klokka 16.30 norsk tid.

