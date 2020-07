Framstegspartiet varslar kamp mot EUs nye arbeidsbyrå

innenriks

– Eg meiner dette er ei sak som det er verd å ta kampen på, seier Wiborg.

Han varslar no at han vil gå imot norsk deltaking i ELA, det nye europeiske arbeidsmarknadsbyrået som opna dørene i fjor.

Byrået vart vengeklipt av EUs medlemsland før lanseringa og har i utgangspunktet avgrensa makt. Men det Wiborg fryktar, er at nye fullmakter skal bli overført til byrået seinare.

– Det finst krefter som har ønskt ei betydeleg meir inngripande ordning. Det eg er bekymra for, er at dette blir første steget, og at det så blir utvida, seier Wiborg, som er leiar for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Eg er redd for at dette blir første steget mot noko strengare, seier han.

Frivillige ordningar

Det nye byrået skal hjelpe EUs medlemsland med handhevinga av reglane i arbeidslivet, leggje til rette for felles inspeksjonar på tvers av landegrensene og hjelpe til med mekling i grensekryssande konfliktar.

Men deltaking i inspeksjonar eller mekling skal vere fullt ut frivillig frå medlemslanda si side. ELA har ikkje makt til å gripe inn overfor medlemslanda mot deira vilje.

EU-kommisjonen foreslo opphavleg eit byrå med noko sterkare fullmakter, men fleire medlemsland streta imot i forhandlingane i EUs ministerråd.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidlegare fastslått overfor Stortinget at etableringa av ELA ikkje vil gripe inn i kompetansen til medlemslanda og autonomien til partane, og at det slik sett ikkje skjer noka overføring av styresmakt frå statane til ELA.

Både NHO og LO har i hovudsak vore positive til nyvinninga.

Etterlyser debatt

Arbeids- og sosialdepartementet deltek allereie i dag som observatør i styret til ELA, men Noreg kan ikkje delta fullt ut før forordninga som opprettar byrået, er innlemma i EØS-avtalen.

Det er førebels uvisst når saka vil bli lagt fram for Stortinget.

Wiborg utfordrar no resten av partia på Stortinget til å tone flagg i saka. Han meiner det så langt har vore «skremmande lite» offentleg debatt om ELA.

– Eg er bekymra for at regjeringspartia saman med Arbeidarpartiet berre vil at saka skal skli gjennom, og at dei ønskjer minst mogleg offentleg debatt om ho, seier han.

Fryktar ikkje straff

Wiborg viser til at land som Noreg og Romania har svært ulike behov i arbeidslivet.

Han meiner auka harmonisering av reglane og overføring av styresmakt over arbeidslivspolitikken frå Noreg til EU på sikt kan føre til ei svekking av rettane til norske arbeidstakarar.

Wiborg er heller ikkje spesielt bekymra for motreaksjonar frå EUs side dersom Noreg skulle velje å bruke reservasjonsretten for å sleppe å bli med i ELA.

– Viss byrået er så uskuldig som regjeringa hevdar, då bør det ikkje vere noko problem å leggje ned veto mot det, seier han.

