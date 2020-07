Grønt lys for reiser til og reisande frå store delar av Europa

innenriks

Om lag kvar 14. dag vil Folkehelseinstituttet på ny vurdere kva land som oppfyller dei nye kriteria.

Det er berre seks andre land i EU/EØS/Schengen-området der reiser framleis vil medføre innreisekarantene når ein kjem tilbake til Noreg. Det gjeld Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

– Dei som vel å reise, må setje seg godt inn i restriksjonar, smittevernreglar og tilrådingar i det landet dei skal reise til. Dei må òg vere førebudde på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikkje i ein normalsituasjon og unntaket frå reiserådet er ikkje ei oppmoding til å reise, understrekar utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Opnar for svenske regionar

I Sverige kan nordmenn frå 15. juli reise karantenefritt til regionane Skåne, Blekinge og Kronoberg. Reiser til resten av landet vil framleis medføre karantenekrav ved retur til Noreg.

Men for Västra Götaland, som mange nordmenn med hytte har interesse av å reise til, er framleis raudt, så den svenske feriedraumen blir framleis ikkje oppfylt for mange.

Dette gjeld òg handelsnæringa i Strömstad-området, som har slite dei siste månadene.

Tyske og nederlandske turistar på veg

At regjeringa har opna for turistar frå Tyskland, er særleg kjærkome for det norske reiselivet, som har slite i samband med stenging og restriksjonar dei siste månadene.

Tyskland og Nederland er blant dei viktigaste marknadene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommar var turistar frå desse to landa rundt 2 millionar døgn på norske hotell, campingplassar og vandrarheimar.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier at opninga er godt nytt for reiselivsnæringa, som har vore spesielt hardt ramma av reiserestriksjonane under koronakrisa.

– No kan reiselivsbedrifter over heile landet ta imot gjester frå ei rekkje land i Europa att. Opninga vil gi større inntekter til bedriftene og få fleire tilbake i jobb, seier ho.

Bustad gjeld

Sidan 14. mars har Utanriksdepartementet rådd imot reiser som ikkje er strengt nødvendige, til alle land. Det har òg vore innført reiserestriksjonar for borgarar frå andre land til Noreg. For norske borgarar som har vore i utlandet, har det vore eit krav om karantene i ti dagar ved heimkome.

I pressemeldinga si presiserer Utanriksdepartementet at det er bustad, ikkje statsborgarskap som er avgjerande. Ein amerikanar busett i Italia, vil altså kunne kome til Noreg utan karantenekrav, medan ein italienar busett i USA ikkje kan gjere det, med mindre dei oppfyller andre innreisereglar, som dei nye kjærastreglane.