Kjærastar og familiemedlemmer til nordmenn kan no kome på besøk til Noreg

Det blir likevel ikkje gitt unntak frå karanteneplikta eller dei normale vilkåra i utlendingslova, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Regjeringa prøver heile tida å finne rett balanse mellom smittevern og opning. Når smittesituasjonen er som han er i Noreg, gir det oss moglegheit til å opne litt meir. Når vi ser at innreiserestriksjonane som er innførte på grunn av koronasituasjonen, særleg har ramma familiar og kjærastar hardt, er eg glad for at vi no kan lempe meir på reglane for land utanfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendingar som skal flytte til Noreg som følgje av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understrekar at karantenereglane framleis gjeld for familiemedlemmer og kjærastar.