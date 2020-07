Nordmenn skeptisk til opning av grenser

innenriks

Ferske tal frå Opinion viser at berre 12 prosent av dei spurde som synest at grensene bør opnast opp for utanlandske turistar.

Tala er henta frå juli og har falle tre prosent sidan junimålinga på 15 prosent.

I tillegg seier 85 prosent at dei antek at sommarfeiaren berre blir lagt til Noreg i år. Tala har vore svært stabile òg dei siste dagane.

– Å opne grensene har ikkje vore eit folkekrav. Tvert imot. No som avgjerda er fatta, blir spørsmålet om korleis nordmenn stiller seg til dette framover og om ferieplanar blir endra, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

