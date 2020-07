Oslo Børs fall frå start

innenriks

Equinor, Mowi, NEL og DNB er blant dei mest omsette selskapa fredag formiddag, og pilene peikar nedover for alle selskapa.

Også Europris fell etter å ha levert resultatet sitt for andre kvartal fredag. Billigkjeda kunne vise til rekordomsetnad under koronakrisa med ein auke på litt under 500 millionar kroner til 2,21 milliardar kroner, skriv E24. Aksjen var likevel ned 5 prosent etter kort tids handel.

Nedgangen i Oslo kjem etter ein negativ slutt på børsveka i Asia og ein blanda dag i USA torsdag. Ved børsslutt i Japan var Nikkei-indeksen ned 1,06 prosent, medan Topix-indeksen stengde ned 1,42 prosent. Det skjer etter ein ny topp i talet på koronasmittetilfelle i den japanske hovudstaden Tokyo med 243 nye tilfelle. For første gong på fleire dagar var det òg nedgang på dei kinesiske børsane.

Også oljeprisen fell. Ved 9.30-tida fredag vart eit fat nordsjøolje omsett for 41,7 dollar, ned 1,4 prosent.

