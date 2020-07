SV vil ha anonymiserte jobbsøknader

innenriks

– Det er ingen grunn til å vente, seier stortingsrepresentant Lerbrekk til Dagsavisen.

– Det er rett og slett fordi vi har sett i ulike rapportar og undersøkingar dei siste åra at namnet ditt og bakgrunnen din har for mykje å seie. Vi meiner det er kvalifikasjonane og erfaringa du skal tilsetjast på, seier ho vidare.

Lerbrekk meiner prøveprosjektet er bra, men ikkje omfattande nok, og ho vil innføre det i heile statleg sektor. Samtidig ønskjer ho at private selskap over ein viss storleik blir inviterte til å gjere det same.

Prøveprosjektet vart innført i fjor, og det er varsla ein sluttrapport før jul.

– Vi veit ikkje, men vi trur at fleire med utanlandske namn kjem på jobbintervju viss dei får søkje anonymt, uttalte dåverande kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NRK.

(©NPK)