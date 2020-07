innenriks

Ifølgje VG har organisasjonen sendt over eit endringsforslag til næringsministeren og helseministeren.

– Bordservering gjer drifta unødvendig vanskeleg for svært mange. På same måte som ein kan få kjøpt kaffi over disk på ein kafé, burde ein kunne kjøpe mat og drikke over disk på utestader med skjenkebevilling, seier Ole Michael Bjørndal, som er politisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Han meiner det ikkje er noko problem å halde ein avstand på éin meter i køar på dag- og kveldstid.

